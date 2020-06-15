Лидеры Сербии и Косово согласились на переговоры в Вашингтоне

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Лидеры Сербии и Косово Александр Вучич и Авдулла Хоти согласились провести переговоры в Вашингтоне в июне, сообщил спецпредставитель США по урегулированию между Сербией и Косово Ричард Гренелл в твиттере.

"Я получил заверения от правительств Косово и Сербии в готовности временно остановить кампанию по прекращению признания и получения международного членства, чтобы встретиться в Вашингтоне в Белом доме 27 июня для переговоров вокруг дальнейшего диалога", - написал он.

"Если какая-либо из сторон будет недовольна итогами переговоров 27 июня, то они вернутся к нынешнему статусу-кво после того, как покинут Вашингтон", - добавил Гренелл.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово сесть за стол переговоров в Белом доме в конце июня.

По ее данным, Сербия уже подтвердила получение приглашения в Белый дом, встреча запланирована на 27 июня. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти, приведенный к присяге 3 июня, со своей стороны подтвердил The Wall Street Journal, что его правительство хотело бы принять участие в переговорах при посредничестве США.

Косово и Метохия, сербский автономный край, населенный албанским большинством, в 2008 году в одностороннем порядке объявил независимость, которую признали несколько десятков стран Европы, арабского мира, а также США, Австралия и Новая Зеландия.

Сербия и Россия не признали независимость Косово.