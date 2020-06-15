Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 15.06В России 537 210+8 246В мире 7 900 924+133 972

Трамп позвал на переговоры в Белый дом лидеров Сербии и Косово

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово сесть за стол переговоров в Белом доме в конце июня, пишет в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

"Трамп надеется добиться заключения официального мирного договора в регионе, ставшем ранее горячей точкой для соперничества сверхдержав, и улучшить свою репутацию в вопросах внешней политики", - приводит газета слова источников.

По ее данным, Сербия уже подтвердила, что получила приглашение в Белый дом, встреча запланирована на 27 июня. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти, приведенный к присяге 3 июня, со своей стороны подтвердил The Wall Street Journal, что его правительство хотело бы принять участие в переговорах при посредничестве США.

При этом газета не уточняет, действительно ли руководители Сербии и Косово согласились поехать в Вашингтон.

Косово и Метохия, сербский автономный край, населенный албанским большинством, в 2008 году в одностороннем порядке объявил независимость, которую признали несколько десятков стран Европы, арабского мира, а также США, Австралия и Новая Зеландия.

Сербия и Россия не признали независимость Косово.

США Дональд Трамп Сербия Косово Метохия

Новости

РФ направила МИД Украины ноту протеста в связи с "антироссийскими выходками" в Киеве

Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве

Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Семья осужденного в РФ Уилана не будет просить власти США о его обмене

Польша открыла границу с Калининградской областью для отдельных категорий россиян

"Газпром" в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

Экономический кризис

В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики

В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики

Франция с понедельника открыла границы для других стран ЕС

Франция с понедельника открыла границы для других стран ЕС

Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке

Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');