Трамп позвал на переговоры в Белый дом лидеров Сербии и Косово

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово сесть за стол переговоров в Белом доме в конце июня, пишет в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

"Трамп надеется добиться заключения официального мирного договора в регионе, ставшем ранее горячей точкой для соперничества сверхдержав, и улучшить свою репутацию в вопросах внешней политики", - приводит газета слова источников.

По ее данным, Сербия уже подтвердила, что получила приглашение в Белый дом, встреча запланирована на 27 июня. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти, приведенный к присяге 3 июня, со своей стороны подтвердил The Wall Street Journal, что его правительство хотело бы принять участие в переговорах при посредничестве США.

При этом газета не уточняет, действительно ли руководители Сербии и Косово согласились поехать в Вашингтон.

Косово и Метохия, сербский автономный край, населенный албанским большинством, в 2008 году в одностороннем порядке объявил независимость, которую признали несколько десятков стран Европы, арабского мира, а также США, Австралия и Новая Зеландия.

Сербия и Россия не признали независимость Косово.