Россия направит $21,2 млн в систему школьного питания в Таджикистане

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия выделит $21,2 млн для развития системы школьного питания в Таджикистане, сообщила пресс-служба россиийского посольство в Душанбе.

Из этой суммы $11,2 млн будут направлены для реализации соответствующего проекта Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

В заявлении подчеркивается, что средства пойдут на ремонт и переоснащение столовых, программы повышения квалификации сотрудников таджикских школ, а также проведение информационной кампании по продвижению здорового питания.

Кроме того, Россия дополнительно предоставит $10 млн на закупку в 2020-2021 годах российских продовольственных товаров для нужд школьников Таджикистана.

"Уже шесть лет Россия совместно с ВПП поддерживает усилия правительства Республики Таджикистан по созданию эффективной и самодостаточной национальной системы школьного питания", - цитирует пресс-служба посла России в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова.

По его словам, это один из крупнейших российских проектов в республике, суммарный бюджет которого вплотную приблизился к $80 млн.