Молдавия обратилась к США с просьбой об экстрадиции Владимира Плахотнюка

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло обратился к США с просьбой об экстрадиции беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Генеральный прокурор Александр Стояногло обратился к компетентным органам Соединенных Штатов Америки с просьбой выдать бывшего руководителя Демократической партии Владимира Плахотнюка для привлечения к ответственности в Республике Молдова. Весь пакет документов, необходимый для осуществления этой процедуры, уже отправлен американским коллегам", - говорится в сообщении.

Кроме того, Прокуратура Молдавии по борьбе с коррупцией недавно направила американским властям запрос о создании комиссии, требующей совершения нескольких действий по уголовному преследованию, в том числе в отношении активов Владимира Плахотнюка в США. В ближайшие несколько дней Прокуратура, которая расследует еще одно уголовное дело в отношении указанного лица, направит соответствующий запрос органам власти США, отмечает Генпрокуратура.

Согласно сообщению, эти запросы необходимы для подтверждения обвинений, выдвинутых против Владимира Плахотнюка, для выявления и блокирования активов, полученных в результате преступлений, а также для возмещения ущерба, причиненного в результате совершенного в Молдавии банковского мошенничества.

В пятницу Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов Плахотнюка, оставив в силе решение суда первой инстанции о его заочном аресте сроком на 30 дней. Принятие решения позволило прокурорам начать процедуру экстрадиции из США.

В средине мая генпрокурор Александр Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи миллиарда долларов из казны был Владимир Плахотнюк. Он заявил, что в отношении него возбуждено уголовно дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. На основании этих обвинений, 22 мая суд принял решение о заочном аресте Плахотнюка сроком на 30 суток. Адвокаты оспорили это решение в Апелляционной палате.

Бывший лидер Демпартии Молдавии, главный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти, 14 июня 2019 года. Он находится в Майями, эту информацию подтвердило посольство США в Молдавии. Государственный секретарь США Майкл Помпео 13 января сообщил, что беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями, совершенными Плахотнюком".

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Владимира Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.