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Едва не сорвавший работу парламента Молдавии депутат Гацкан получил госохрану

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Молдавии депутат Штефан Гацкан, который сначала хотел отказаться от мандата, но 9 июля передумал и восстановил парламентское большинство, получил государственную охрану. Об этом в соцсетях сообщил президент Игорь Додон.

Он назвал возвращение Гацкана правильным поступком. Благодаря восстановлению большинства парламент смог принять законы о повышении зарплаты врачам и некоторым другим категориям населения.

"Вчера он обеспечил кворум и парламентское большинство для принятия важных законов. Помимо вопросов, которые у нас к нему остаются, он поступил правильно, отозвав свое заявление о сложении депутатского мандата", - отметил Додон.

"Он обратился, мы решили, что есть основания для того, чтобы предоставить охрану. Кстати, охрана на разный период времени предоставлялась и другим людям, в том числе прокурорам и судьям, которые боялись принять решение относительно ареста олигарха Владимира Плахотнюка. В этом нет ничего необычного", - добавил президент.

Гацкан 30 июня заявил о выходе из фракции Партии социалистов (ПСРМ) и из правящей коалиции, перейдя в депутатскую группу Pro Moldova, за которой стоит беглый олигарх Владимир Плахотнюк. Это вызвало негодование социалистов, которые провели акции протеста у его дома и гинекологической клиники, в которой он работает. Гацксан пожаловался в Генпрокуратуру на давление и шантаж со стороны социалистов.

1 июля, Гацкан пришел на заседание фракции социалистов, после чего лидер фракции Корнелиу Фуркулицэ, опубликовал в социальных сетях заявление Гацкана об отказе от депутатских полномочий.

8 июля тот же Фуркулицэ сообщил, что Гацкан отзовет свое заявление. Гацкан это сделал 9 июля и пришел на заседание парламента, отказавшись от комментариев и заявлений. В зале заседаний он пересел в другой ряд, рядом с лидером Фуркулицэ. Придя на заседание, Гацкан обеспечил кворум (51 депутат из 101). Его отсутствие сорвало на прошлой неделетри заседания парламента, так как оппозиция бойкотировала заседания, и в зале не было кворума.

После того, как Гацкан обеспечил кворум , в зал вернулись и депутаты оппозиционных фракции "Платформы DA" и Партии "Действие и солидарность", ранее участвовавшие в бойкоте.

Штефан Гацкан Игорь Додон Молдавия Корнелиу Фуркулицэ ПСРМ Владимир Плахотнюк

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