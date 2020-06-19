На Украине зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На Украине зафиксирован новый антирекорд по числу случаев заболевания COVID-19 за сутки: по состоянию на утро пятницы выявлен 921 новый случай инфицирования, 19 человека из числа ранее заболевших умерли, 586 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее также сообщалось о рекордном количестве - 829 - заболевших за сутки, 17 июня было 758 новых инфицированных, 16 июня - 666 заболевших, 15 июня прирост составил 656 инфицированных, 14 июня было 648 заболевших, 13 июня - 753 новых больных.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро пятницы 34 984 человека, 16 033 выздоровели, 985 умерли.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 17 966 человек, что на 316 больше, чем днем ранее.

Накануне, 18 июня, сообщалось, что резкий рост числа заболевших COVID-19 на Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.