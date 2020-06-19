Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
на 18.06В России 561 091+7 790В мире 8 488 977+139 027

На Украине зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На Украине зафиксирован новый антирекорд по числу случаев заболевания COVID-19 за сутки: по состоянию на утро пятницы выявлен 921 новый случай инфицирования, 19 человека из числа ранее заболевших умерли, 586 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее также сообщалось о рекордном количестве - 829 - заболевших за сутки, 17 июня было 758 новых инфицированных, 16 июня - 666 заболевших, 15 июня прирост составил 656 инфицированных, 14 июня было 648 заболевших, 13 июня - 753 новых больных.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро пятницы 34 984 человека, 16 033 выздоровели, 985 умерли.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 17 966 человек, что на 316 больше, чем днем ранее.

Накануне, 18 июня, сообщалось, что резкий рост числа заболевших COVID-19 на Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Хроника 09 января – 19 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Украина СНБО Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня

Помпео назвал предателем Болтона за критику Трампа в книге мемуаров

Помпео назвал предателем Болтона за критику Трампа в книге мемуаров

Пикет в поддержку соперников Лукашенко в Минске длился почти семь часов

Пикет в поддержку соперников Лукашенко в Минске длился почти семь часов
Изменение Конституции

Венецианская комиссия напомнила РФ об обязательности исполнения решений ЕСПЧ

Сторонники конкурентов Лукашенко вышли на пикет солидарности в Минске

Новак дал прогноз по выходу мирового рынка нефти к балансу запасов

Новак дал прогноз по выходу мирового рынка нефти к балансу запасов

Что произошло за день: четверг, 18 июня

На Украине завели дело против Порошенко о разжигании розни при создании ПЦУ

На Украине завели дело против Порошенко о разжигании розни при создании ПЦУ

Минск заподозрил "больших начальников в Газпроме" в противоправной деятельности

Минск заподозрил "больших начальников в Газпроме" в противоправной деятельности

Экс-советник Трампа Болтон рассказал в своей книге о его слабых сторонах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');