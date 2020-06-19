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Лукашенко пообещал "железобетонно" разобраться с "заигравшимися в политику" бизнесменами

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что в частных компаниях "заигрались в политику" вместо того, чтобы выплачивать зарплату.

"На курорты - Канары, Гоа, Таиланд - деньги нашли (предприниматели - ИФ) выехать и отдохнуть, а своим рабочим заплатить зарплату не могут. Разберемся, притом железобетонно. Видимо, заигрались в политику вместо того, чтобы заниматься бизнесом, расширять его, углублять и смотреть за своими людьми", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам банковского сектора.

Президент, которого цитирует госагентство БелТА, заявил о выплате зарплаты в связи с тем, что, по его словам, "необходимо сконцентрировать ресурсы в экономике на помощи людям и тем предприятиям, которые попали в сложную ситуацию и действительно нуждаются в поддержке".

"Благо, что под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались там единицы. Но к ним надо, наверное, принимать иные меры, потому что это частные предприятия", - сказал он.

В то же время, по словам президента, есть предприятия, которые "действительно попали в сложное положение". "И этим предприятиям надо помочь", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко Белоруссия

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