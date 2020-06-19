Экс-глава аппарата Белого дома счел неудачным выбор Трампом сотрудников

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Бывший глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что президент США Дональд Трамп в начале своего президентского срока совершал ошибки при найме сотрудников для работы в его команде.

"Если есть, за что критиковать президента, то это тот факт, что он плохо нанимал сотрудников. У него не было опыта управления администрацией, и он не знал, как собрать команду, которая могла бы хорошо с ним работать", - сказал Малвейни в пятницу в эфире телеканала CNN.

Заявления экс-главы аппарата Белого дома, работавшего на этой должности с января 2019 до марта 2020 года, последовали на фоне резонансных сообщений СМИ с выдержками из мемуаров бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, публикация которых ожидается на следующей неделе.

В книге Болтон охарактеризовал президента США Дональда Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляциям человека.

Трамп ранее также обвинил Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информации, а Минюст США подал иск в суд на бывшего советника Трампа, пытаясь заблокировать выход в свет этих мемуаров.

Кроме того, президент сделал ряд нелицеприятных заявлений о Болтоне, усомнился в его компетенции и даже - в интеллектуальных способностях. Трамп пришел к выводу, что решение о прекращении сотрудничества с Болтоном ему нужно было принять гораздо раньше.

Издательство Simon & Schuster, подготовившее к публикации мемуары Болтона, в свою очередь подало иск на министерство юстиции, заявив, что администрация Трампа пытается подавить критику в адрес президента.