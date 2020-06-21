Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере три человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека на людей в британском городе Рединге, сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла в городском парке в субботу вечером. По свидетельству очевидцев, нападавший "кричал что-то невразумительное".

Полиция задержала злоумышленника, но информацию о жертвах пока не подтвердили. В свою очередь медики заявили журналистам, что "было несколько погибших".

Телеканала Sky News сообщает, что полиция рассматривает нападение как теракт, однако не связывает его с акциями протестов против расизма и насилия со стороны полиции Black Lives Matter, которые проходят в ряде западных стран после убийства полицейским в американском Менниаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Ряд британских СМИ сообщает, что нападавший является выходцем из Ливии.