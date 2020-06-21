Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.

Представитель полиции сообщил журналистам, что также имеются трое раненых, которые были экстренно госпитализированы. При этом он опроверг версию СМИ о том, что нападение является террористическим актом, заявив, что она в данный момент не рассматривается.

Полиция также не связывает нападение с акциями протестов против расизма и насилия со стороны полиции Black Lives Matter, которые проходят в ряде западных стран после убийства полицейским в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

По сообщениям некоторых СМИ, нападавший является выходцем из Ливии. По свидетельству очевидцев, о время он "кричал что-то невразумительное".