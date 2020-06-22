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В Германии задержали врача-садиста из военного госпиталя в сирийском Хомсе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Германии арестовали сирийского врача, который работал в военном госпитале в Хомсе и, по данным следствия, систематически избивал пациентов, сообщает Deutsche Welle.

Мужчина, значащийся в расследовании лишь по имени Алаа М., проживает сейчас в Германии, в земле Гессен. В пятницу минувшей недели его задержали, прокуратура вменяет ему совершение преступлений против человечности и умышленное нанесение тяжкий телесных повреждений.

Следствие полагает, что во время работы в Хомсе в 2011 году сириец избил больного эпилепсией мужчину, которого задержала полиция Сирии за участие в антиправительственных акциях.

По данным агентства Associated Press, задержанный действовал не один, вместе с ним тяжкие телесные повреждения пациенту наносил еще один врач. Они били до тех пор, пока тот человек не потерял сознание. Впоследствии пациент скончался. Следователи также считают, что Алаа М. совершал подобные преступления в Сирии систематически.

В 2015 году Алаа М. приехал из Сирии в Германию и устроился на работу врачом.

Германия Сирия

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