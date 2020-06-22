Туристам в Турции предложат страховку от COVID-19

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой провел встречу с послами 50 стран и представил новую страховку от COVID-19 для туристов.

Купить полис можно будет онлайн.

Как пояснил министр, слова которого приводит "Анадолу", сумма страхового покрытия составит от 2 до 7 тыс. евро, цена за полис - от 13 до 23 евро.

Утвердить страховку в Турции решили потому, что не все стандартные страховые полисы путешественников покрывают лечение COVID-19.

Турция открыла границы для иностранных туристов 11 июня. Путешественники с Украины и из Белоруссии смогут отправиться на турецкие курорты на чартерах уже с 1 июля. О возобновлении авиасообщения с Россией информации пока нет.

В Турции по состоянию на 22 июня выявлено 188 тыс. случаев COVID-19, выздоровели 160 тыс. человек, скончались почти 5 тысяч.