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Трамп назвал Болтона "некомпетентным лгуном"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что, назначая Джона Болтона на пост советника по нацбезопасности, ждал от него независимой точки зрения, но оказался разочарован.

"Я дал шанс Джону Болтону, который не мог получить одобрение Сената, потому что его считали чокнутым и не любили. Мне всегда нравится слышать разные точки зрения. Он оказался крайне некомпетентным и лгуном", - написал Трамп в понедельник в твиттере.

В интервью ABC News Болтон, говоря о критике, звучащей в последнюю неделю в преддверии публикации его мемуаров, заявил, что не удивлен подобной реакцией и нападками в свой адрес.

"Администрация Трампа всегда, когда сталкивается с критикой, не разбирается с ней по существу, а просто начинает нападать на человека. Я этого ожидал и не удивлен", - сообщил экс-советник президента.

Дональд Трамп Джон Болтон

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