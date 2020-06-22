Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:12Заразились
на 22.06В России 592 280+7 600В мире 8 954 125+162 321

ВОЗ сообщила об ограничении медпомощи во многих странах из-за коронавируса

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В большинстве стран оказание базовых услуг в сфере здравоохранения предоставлялось из-за пандемии COVID-19 не в полном объеме, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, который процитировал опрос, проведенный этой международной структурой.

"ВОЗ недавно провел опрос среди стран с целью оценки влияния пандемии на необходимые медицинские услуги. Из 82 стран, откуда мы получили ответы, более половины ограничили или приостановили по меньшей мере одну платформу предоставления услуг, например, амбулаторное или стационарное лечение, а также общинный уход", - заявил Гебрейесус на брифинге ВОЗ в понедельник.

Он отметил, что 75% участвовавших в опросе стран сообщили о полном или частичном прекращении предоставления стоматологических и реабилитационных услуг.

В более чем половине стран перестали оказывать помощь больным с психическими расстройствами, прекратили дородовое наблюдение и диагностику рака. Кроме того, приостановлено оказание медицинских услуг больным детям.

Две трети стран отметили сбои в плановой иммунизации, диагностике и лечении неинфекционных заболеваний, а также в услугах по планированию семьи и предупреждению беременности.

Глава ВОЗ подчеркнул, что для решения вопросов в предоставлении медицинских услуг страны используют различные методы, в частности, триаж - распределение больных на группы по степени нуждаемости в получении помощи, телемедицину. Кроме того, пациентов направляют в учреждения альтернативной медицины.

Гебрейесус добавил, что ВОЗ тесно работает со странами для поддержания их системы здравоохранения в рамках пандемии COVID-19. По состоянию на данный момент, 48 стран подали заявки на поставки медпомощи на сумму $92 млн.

Так, ВОЗ находится в процессе доставки более 140 млн средств индивидуальной защиты в 135 стран, а также порядка 14 тыс. кислородных концентратов и миллионов тестов.

В мире с начала пандемии коронавируса диагностировали свыше 9 млн случаев заражения, количество летальных исходов среди инфицированных превышает отметку в 470 тыс. При этом более 4,8 млн заболевших выздоровели.

Хроника 09 января – 22 июня 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус Коронавирус

Новости

Что произошло за день: понедельник, 22 июня

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

В Южной Корее объявили о приходе второй волны коронавируса

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

В выборах президента Белоруссии продолжают участие семь человек, включая Бабарико

В Новой Зеландии арестовали $90 млн активов компании россиянина Винника

В Новой Зеландии арестовали $90 млн активов компании россиянина Винника

Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июня

Выборы в США - 2020

Болтон объявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

Болтон объявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

КНДР с помощью воздушных шаров сбросит миллионы гневных листовок на Южную Корею

КНДР с помощью воздушных шаров сбросит миллионы гневных листовок на Южную Корею
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');