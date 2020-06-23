Трамп обвинил Обаму в слежке во время предвыборной кампании 2016 года

Барак Обама Фото: Reuters

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту Барака Обаму в госизмене и слежке за его предвыборной кампанией.

"Это государственная измена. Когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Оказывается, я был прав", - сказал Трамп в интервью CBN News.

Он отметил, что демократы плохо относятся к генпрокурору США Уильяму Барру, потому что он хорошо работает. "Он - закон и порядок. Он держит их под прицелом, и теперь мы должны посмотреть, что произойдет", - сказал президент США.

Трамп предположил, что, если бы ситуация сложилась иначе и на его месте был президент-демократ, то два года назад "25 человек были бы осуждены" и "отправлены в тюрьму на 50 лет".

Президент США не раз обвинял сотрудников ФБР в шпионаже за его предвыборной кампанией.

Официальные лица ФБР начали расследование под кодовым названием Crossfire Hurricane в июле 2016 года, узнав о том, что российский посредник якобы предложил помощнику Трампа Джорджу Пападопулосу информацию, которая может нанести ущерб его сопернице в президентской гонке Хиллари Клинтон.

Генпрокурор ранее поручил прокурору штата Коннектикут Джону Дарему выяснить, как началось "российское расследование" спецпрокурора Роберта Мюллера.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.