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Капитаны пяти иранских танкеров попали под санкции США из-за поставок топлива в Венесуэлу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти США ввели санкции против капитанов пяти иранских нефтяных танкеров, поставивших топливо в Венесуэлу, невзирая на американские ограничительные меры, сообщили в среду в госдепартаменте.

"Речь идет о людях, которые командовали пятью танкерами, ходившими под иранским флагом - Clavel, Petunia, Fortune, Forest и Faxon", - сказали в ведомстве. Эти танкеры доставили в Венесуэлу 1,5 млн баррелей горючего.

Капитаны внесены в SDN List Минфина США, их активы в Америке будут заморожены.

По замыслу администрации США, такой шаг подаст ясный сигнал морякам всего мира, что работа на Венесуэлу может разрушить их карьеру.

Как сообщалось, более сотни судов и транспортных компаний, работающих в сфере транспортировки энергоресурсов, были включены 8 июня в санкционные списки Минфина США. В частности, под санкции подпали иранские нефтеналивные танкеры.

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Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января прошлого года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США.

После этих событий Вашингтон ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране.

Венесуэла Иран США

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