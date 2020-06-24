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Часть американских войск после вывода из ФРГ направят в Польшу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Часть американского воинского контингента, которая будет выведена из ФРГ, вернется на родину, часть - будет направлена в Польшу и другие европейские страны, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

В миреТрамп решил вывести тысячи американских военных из ГерманииЧитать подробнее

"Часть военных вернется домой, часть перебазируется в другие страны Европы, в частности, в Польшу", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой.

Он подтвердил, что США существенно сократят военное присутствие в ФРГ, оставив там около 25 тысяч военных.

Отвечая на вопрос о том, какой сигнал он посылает России, выводя часть войск из ФРГ и переправляя часть из них в Польшу, Трамп сказал, что "это очень сильный сигнал". При этом президент США в очередной раз заверил в своем желании "поладить с Россией".

Кроме того, Трамп похвалил Польшу за стремление к энергетической независимости Восточной Европы и выразил мнение, что жителям Германии не нравится сотрудничество правительства ФРГ с Россией в сфере энергетики.

"Люди там (в Германии - ИФ) недовольны таким положением вещей. Им это не нравится", - считает Трамп.

В то же время он похвалил Польшу за то, что является лидером Инициативы трех морей.

"Это важнейший проект, который обеспечит энергоресурсами Восточную Европу, которая, таким образом, станет свободной от иностранных попыток вымогательства", - сказал президент США.

Инициатива трех морей объединяет страны Центральной и Восточной Европы. Этот формат позволят обсуждать различные проблемы данного региона.

США ФРГ Польша Дональд Трамп Анджей Дуда

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