Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 15.06В России 537 210+8 246В мире 7 900 924+133 972

Трамп решил вывести тысячи американских военных из Германии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ, сообщают в понедельник американские СМИ.

Трамп пояснил, что намерен оставить в ФРГ 25 тыс. военных, Согласно открытым данным, в настоящее время в Германии находятся примерно 34,5 тыс. военных США. При этом, по словам некоторых журналистов, Трамп в понедельник озвучил совершенно другую оценку численности американского контингента - 52 тыс. военных.

Президент США пояснил, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

"Почему мы должны делать то, что делаем (предоставляя ФРГ военную защиту - ИФ), если они не платят?" - спросил президент.

Ранее в июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США сообщала, что Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени. Газета отмечала, что, согласно решению Трампа, 9,5 тыс. американских военных должны будут до сентября покинуть ФРГ.

Спустя два дня министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал сложными отношения с Соединенными Штатами, комментируя сообщения о возможном сокращении численности американского контингента в ФРГ. "Мы являемся близкими партнерами в трансатлантическом альянсе. Но это очень сложно", - заявлял глава МИД Германии.

США Германия Хайко Маас Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке заказного убийства

РФ направила МИД Украины ноту протеста в связи с "антироссийскими выходками" в Киеве

Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве

Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Семья осужденного в РФ Уилана не будет просить власти США о его обмене

Польша открыла границу с Калининградской областью для отдельных категорий россиян

"Газпром" в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

Экономический кризис

В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики

В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики

Франция с понедельника открыла границы для других стран ЕС

Франция с понедельника открыла границы для других стран ЕС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');