Трамп решил вывести тысячи американских военных из Германии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ, сообщают в понедельник американские СМИ.

Трамп пояснил, что намерен оставить в ФРГ 25 тыс. военных, Согласно открытым данным, в настоящее время в Германии находятся примерно 34,5 тыс. военных США. При этом, по словам некоторых журналистов, Трамп в понедельник озвучил совершенно другую оценку численности американского контингента - 52 тыс. военных.

Президент США пояснил, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

"Почему мы должны делать то, что делаем (предоставляя ФРГ военную защиту - ИФ), если они не платят?" - спросил президент.

Ранее в июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США сообщала, что Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени. Газета отмечала, что, согласно решению Трампа, 9,5 тыс. американских военных должны будут до сентября покинуть ФРГ.

Спустя два дня министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал сложными отношения с Соединенными Штатами, комментируя сообщения о возможном сокращении численности американского контингента в ФРГ. "Мы являемся близкими партнерами в трансатлантическом альянсе. Но это очень сложно", - заявлял глава МИД Германии.