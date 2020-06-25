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Трамп пообещал добиться от стран НАТО достаточного финансирования обороны

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал, что не успокоится, пока не добьется от всех стран НАТО достаточных расходов на оборону.

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"Я не буду доволен до тех пор, пока все не будут достаточно платить", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, сейчас, помимо США, свои финансовые обязательства по обороне полностью выполняют только восемь стран НАТО. В частности, президент в очередной раз раскритиковал ФРГ, которая еще далека от цели, стоящей перед всеми членами альянса: тратить на оборону не менее 2% от ВВП.

Трамп рассказал, что по поводу оборонных расходов разошелся во мнениях с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Он сказал, что проделана хорошая работа, а я ответил, что все недостаточно хорошо", - заявил президент США.

США НАТО Дональд Трамп

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