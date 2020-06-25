Трамп пообещал добиться от стран НАТО достаточного финансирования обороны

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал, что не успокоится, пока не добьется от всех стран НАТО достаточных расходов на оборону.

"Я не буду доволен до тех пор, пока все не будут достаточно платить", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, сейчас, помимо США, свои финансовые обязательства по обороне полностью выполняют только восемь стран НАТО. В частности, президент в очередной раз раскритиковал ФРГ, которая еще далека от цели, стоящей перед всеми членами альянса: тратить на оборону не менее 2% от ВВП.

Трамп рассказал, что по поводу оборонных расходов разошелся во мнениях с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Он сказал, что проделана хорошая работа, а я ответил, что все недостаточно хорошо", - заявил президент США.