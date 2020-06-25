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Мальдивы начнут принимать иностранных туристов с 15 июля

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Мальдивы начнут принимать иностранных туристов с 15 июля, справки об отсутствии у них корнавирусной инфекции не потребуется, решило правительство. Решение касается и граждан России.

Экономический кризис

Курорты, сафари и отели на необитаемых островах откроются с 15 июля. На обитаемых гостевые дома и отели начнут работать с 1 августа. За поездку путешественники смогут пожить только в одной гостинице.

Туристы получат бесплатную визу на 30 дней по прибытии. Если у них не будет симптомов COVID-19, им не придется проходить двухнедельный карантин. Однако по прилете им придется заполнить декларацию здоровья.

Тех, кто в последние две недели контактировал с людьми с подозрением на заражение, попросили воздержаться от поездок на Мальдивы.

Руководство для туристов будет периодически пересматриваться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Туризм является крупнейшим источником валютных поступлений в экономику Мальдив. Индустрия зашла в тупик из-за жестких ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Но сейчас она готовится к перезапуску с новыми мерами безопасности для туристов и персонала", - отмечают местные СМИ.

В 2019 году Мальдивы посетили рекордные 83 360 российских туристов, это на 17,5% больше, чем годом ранее. Россия заняла шестое место по числу туристов в стране, в тройку лидеров вошли Китай, Индия и Италия.

В марте Россия почти полностью закрыла границы из-за коронавируса. В начале июня правительство разрешило выезжать за рубеж для лечения, работы или для ухода за заболевшими родственниками.

Мальдивы коронавирус Китай Индия Италия

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