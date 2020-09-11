Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
на 11.09В России 1 051 874+5 504В мире 28 161 885+298 152

Мальдивы изменили требования к COVID-тестам для въезжающих туристов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Мальдивы 10 сентября изменили правила въезда: теперь планирующим путешествие иностранным туристам необходимо до вылета из своей страны загрузить результаты ПЦР-тестов на коронавирус на правительственный портал.

"В четверг вступили в силу новые правила, обязывающие всех иностранных граждан загружать отрицательные результаты ПЦР-тестов на COVID-19 на иммиграционный портал Imuga непосредственно перед поездкой. Тестирование должно быть проведено не позднее, чем за 72 часа до планируемого путешествия", - говорится в сообщении на портале.

Как отмечает портал, справка с отрицательным результатом теста должна быть на английском языке, также в ней должны быть указаны название и адрес лаборатории, дата тестирования, а также имя и подпись ответственного лица. Ранее такую справку необходимо было предъявлять только при въезде в страну.

От требований загружать результаты теста перед прибытием освобождены граждане Мальдив, обладатели действующего разрешения на трудоустройство или рабочей визы, вида на жительство в республике, летный экипаж и младенцы в возрасте до года.

По словам главы Минтуризма страны Абдуллы Маусума, Мальдивы хоть и открыли границы для иностранцев с соблюдением довольно мягких требований, но стране необходимо обеспечить безопасность всех граждан, включая сотрудников индустрии гостеприимства, которые контактируют с туристами. "Новые требования гарантируют безопасность и защиту самих путешественников, посещающих Мальдивы, и будет способствовать росту турпотока в страну", - цитирует его издание The Edition.

По данным Минтуризма, с 15 июля по 8 сентября Мальдивы посетили 11,6 тыс. путешественников, до конца года в стране ожидают еще 100 тыс. туристов. Как ожидается, 15 октября для туристов откроются все острова архипелага, сейчас большая часть из них закрыты.

Экономика Мальдив в условиях закрытых границ оказалась в уязвимом положении, поскольку она сильно зависит от туризма. Дефицит иностранной валюты в республике составил около $450 млн.

Мальдивы закрыли свои границы для иностранных граждан 27 марта, с 15 июля страна принимает иностранных туристов, в том числе россиян. Авиасообщение между РФ и Мальдивами возобновлено 10 сентября. Рейсы из Москвы в столицу республики Мале выполняет "Аэрофлот" два раза в неделю. По информации туроператоров, спрос российских туристов на направление резко вырос после открытия прямого сообщения.

Хроника 09 января – 11 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Мальдивы Коронавирус

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

В Берлине не расценивают ситуацию с Навальным как двусторонний вопрос

Пандемия коронавируса

Мексика получит 32 млн доз российской вакцины Sputnik V

Пандемия коронавируса

Тимошенко вылечилась от коронавируса

Алексиевич призвала ООН направить в Белоруссию наблюдательную миссию

На Украине поставлен антирекорд по числу заболевших COVID за сутки

СК Белоруссии проверит информацию о насилии против протестующих

СК Белоруссии проверит информацию о насилии против протестующих

Глава Rio Tinto уйдет в отставку из-за скандала с древними пещерами Австралии

Навальный попал в больницу

РФ попросит Берлин о допуске российских специалистов на допрос Навального

Китай и Индия договорились об урегулировании на границе

Китай и Индия договорились об урегулировании на границе

Что случилось этой ночью: пятница, 11 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');