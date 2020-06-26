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Основной версией взрыва в киевской многоэтажке стали нарушения "Киевгаза"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Основная версия взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева в воскресенье связана с возможными нарушениями сотрудниками "Киевгаза" технологии обслуживания счетчиков, подозрения пока никому не предъявлялись, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в ночь на пятницу заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко напомнил, что органы полиции расследуют уголовное производство в связи со взрывом в многоэтажке. "В ходе расследования основная версия - взрыв бытового газа. Проверяются и другие версии. Назначен ряд сложных, комплексных экспертиз, по результатам заключений экспертов будет окончательный ответ на этот вопрос", - рассказал заместитель генпрокурора.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил:: "Сейчас действительно нет предъявленных подозрений ни одному лицу, но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологии сверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгаз".

Замминистра подчеркнул: "Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам...были сверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, байпасы, и действительно были сообщения от жильцов и свидетелей, что был запах газа".

В этом контексте Геращенко продолжил: "Поэтому основная версия - это проверка именно этих действий. И если будет достаточно оснований считать, что это неправомерные, непрофессиональные действия сотрудников компании ("Киевгаз"), то могут быть иски в суд за компенсацией".

В воскресенье, 21 июня в 10:00 в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа без последующего возгорания, были разрушены перекрытия пяти этажей с 4-го по 8-й.

На фотографиях с места происшествия видно, что взрыв почти полностью разрушил три расположенные друг над другом квартиры многоэтажки с 5 до 7 этаж, разрушены внешние стены смежных комнат в каждой из трех соседних с ними квартир с одной из сторон, также местами повреждены перекрытия и разрушены балконы в квартирах на 4 и 8 этажах, расположенных выше и ниже разрушенных. В других квартирах местами были выбиты окна.

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