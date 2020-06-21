Подозреваемый в убийстве трех человек в Рединге был известен британским спецслужбам

Ранее полиция признала нападение терактом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, которого подозревают в нападении с ножом на прохожих в британском городе Рединге, в прошлом году попал в поле зрения британских спецслужб, сообщает The Times со ссылкой на источники.

В субботу вечером 25-летний Хаири Саадалла напал на людей в парке в Рединге. В результате атаки погибли три человека, еще трое серьезно ранены. Подозреваемый задержан.

Собеседники The Times называют Саадаллу выходцем из Ливии. По их словам, на мужчину в прошлом году обратила внимание британская контрразведка MI5, которая заподозрила его в намерении выехать за границу с террористическими целями. Однако впоследствии Служба безопасности изучила материалы по Саадалле и посчитала их не заслуживающими доверия. Источник газеты отмечает, что оснований для расследования в отношении Саадаллы больше не было.

В то же время источники The Guardian и The Telegraph указывают, что у подозреваемого имеются проблемы с психикой, которые могли сыграть "значительную роль" в случившемся.

Днем в воскресенье британская полиция объявила субботнюю атаку терактом, хотя изначально террористическая версия отвергалась и атака рассматривалась как убийство. Расследование дела перешло к контртеррористическому отделу.

Как сообщалось, вечером 20 июня в парке Рединга мужчина с ножом напал на прохожих. По свидетельству очевидцев, нападавший "кричал что-то невразумительное". Полиция не связывает атаку с протестами против расизма и полицейского насилия Black Lives Matter.