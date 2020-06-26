В США отправили умершим людям чеки на $1,4 млрд по антикризисной программе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба США отправила порядка 1,1 млн чеков на общую сумму около $1,4 млрд уже умершим людям в рамках программы помощи населению в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствуют данные Счетной палаты США.

Эта сумма соответствует 0,5% от общего объема выплат американцам по этой программе.

Как сообщалось, власти США одобрили разовые выплаты в размере $1,2 тыс. людям с доходом менее $75 тыс. в год. По данным на 31 мая, налоговая служба отправила чеки 160,4 млн американцам на общую сумму $269,3 млрд.

Реализация программы началась в апреле, и в скором времени появились сообщения о том, что чеки отправляются покойным, пишет MarketWatch.

В Счетной палате объяснили, что налоговая служба, стремясь быстрее направить помощь американцам, многие из которых оказались в сложной ситуации из-за кризиса, не воспользовалась данными Управления социального обеспечения, которые помогли бы предотвратить выплаты умершим.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что родственники получивших чеки умерших людей должны их вернуть. Налоговая служба опубликовала инструкции по возвращению чека, однако последствий для тех, кто не вернет эти деньги, не обсуждались.