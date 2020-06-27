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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:42Заразились
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Трамп в последний момент отменил поездку в Нью-Джерси из-за эпидемии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отменил поездку в его гольф-клуб в Нью-Джерси за несколько часов до полета на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, сообщают в пятницу западные СМИ.

Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир отметил, что отмена поездки не имеет "никакого отношения" к новым рекомендациям губернатора Нью-Джерси по соблюдению 14-дневного карантина теми, кто приезжает в штат из регионов с высоким уровнем инфицирования.

Ранее в пятницу Трамп заявил о снижении смертности от коронавируса в стране.

В некоторых американских штатах наблюдается новая волна роста заражаемости коронавирусом.

Так, в пятницу во Флориде было зафиксировано 8 942 новых случая заражения COVID-19, что на три тысячи превышает рекорд по заражениям за одни сутки, установленный несколько дней назад. Таким образом, власти Флориды сообщили о более 32 тысячах подтвержденных случаях заражения за последние семь дней.

Всего в США по состоянию на 26 июня насчитывается более 2,5 миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 127 018 пациентов с COVID-19 умерли, более миллиона полностью вылечились.

США Дональд Трамп Нью-Джерси COVID-19 коронавирус

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