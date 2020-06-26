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"Росатом" начал строительство второго блока АЭС "Аккую"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" начала строительство энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции, сообщили "Интерфаксу" в проектной компании АО "Аккую Нуклеар", реализующей этот проект.

"Строительно-монтажные работы сейчас ведутся одновременно на двух энергоблоках. На первом блоке недавно завершили бетонирование фундаментной плиты машинного зала, установили ловушку расплава, сейчас готовимся к монтажу второго яруса внутренней защитной оболочки – это уже работы в гермозоне. В планах этого года – завершить строительство наружных стен до 26 отметки. Далее планируем приступить к сварке главного циркуляционного трубопровода. Одновременно идут работы на огромном количестве вспомогательных объектов: строительно-монтажной базе, хранилище топлива, тоннелях и других", - сообщила глава проектной компании Анастасия Зотеева.

"На втором блоке завершается бетонирование обеих фундаментных плит – и реакторного отделения, и машзала. На третьем блоке идут плановые буро-взрывные работы", - сказала она.

Как сообщалось, заливка первого бетона под блок №2 АЭС "Аккую" ожидалась до конца 2019 г., но перенеслась на 2020 г.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.

Заливка первого бетона под блок №1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача первого блока в эксплуатацию намечена на 2023 г., когда будет отмечаться столетие Турецкой республики.

Росатом Турция АЭС Аккую

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