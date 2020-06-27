Россиянин перед американским судом признал вину в киберпреступлениях

Хакеры отрабатывают взлом на соревнованиях в Лас-Вегасе (архив) Фото: Reuters

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Гражданин РФ Сергей Медведев в суде признал вину преступлениях, совершенных в составе преступной группы, сообщило министерство юстиции США.

Согласно обвинительному заключению, Медведев и гражданин Украины Святослав Бондаренко сформировали организацию под названием Infraud и покупали товары через интернет за деньги, похищенные с чужих кредитных карт.

Они также торговали украденными средствами идентификации, финансовой и банковской информацией, вредоносными программами и другими незаконными товарами. Установленный ущерб от их деятельности составил $568 миллионов.

Infraud была создана в октябре 2010 года, в 2017 году она насчитывала 10,9 тысяч членов.

Медведев был арестован в Нью-Йорке в 2018 году.