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Что случилось этой ночью: суббота, 27 июня

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет. Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей получат только семьи с детьми младше 16 лет. Минтруд рекомендовал детям от 16 лет подрабатывать.

– Разведка США решила, что РФ платила террористам за убийства американцев. Якобы это происходило на фоне переговоров с афганскими боевиками. Белый дом несколько месяцев не может решить, как на это ответить.

– Россиянин перед американским судом признал вину в киберпреступлениях. Сергей Медведев руководил многотысячной группировкой хакеров под названием Infraud. Они нанесли ущерб на сумму более $550 миллионов.

– Ольга Романова сообщила о закрытии "Руси сидящей". Организация прекратит работу как юридическое лицо. Романова попросила людей отписаться от регулярных пожертвований.

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