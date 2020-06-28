Три китайские авиакомпании получили первые самолеты производства КНР

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) поставила авиакомпаниям Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines первые три самолета собственного производства ARJ21, которые начинают эксплуатироваться на регулярной основе, сообщили местные СМИ.

ARJ21 - 90-местный среднемагистральный лайнер. Указанные авиакомпании в течение текущего года должны получить по три таких самолета.

В разработке у COMAC еще два пассажирских самолета: узкофюзеляжный C919, который в настоящее время проходит летные испытания, и широкофюзеляжный самолет CR929, разрабатываемый совместно с Россией.