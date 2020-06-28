Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35Заразились
на 27.06В России 627 646+6 852В мире 9 979 535+177 963

Три китайские авиакомпании получили первые самолеты производства КНР

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) поставила авиакомпаниям Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines первые три самолета собственного производства ARJ21, которые начинают эксплуатироваться на регулярной основе, сообщили местные СМИ.

ARJ21 - 90-местный среднемагистральный лайнер. Указанные авиакомпании в течение текущего года должны получить по три таких самолета.

В разработке у COMAC еще два пассажирских самолета: узкофюзеляжный C919, который в настоящее время проходит летные испытания, и широкофюзеляжный самолет CR929, разрабатываемый совместно с Россией.

Китай Air China China Eastern Airlines China Southern Airlines РФ

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 июня

Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов

Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

Что произошло за день: суббота, 27 июня

В Норвегии начали первые за сто лет раскопки корабля викингов

В Норвегии начали первые за сто лет раскопки корабля викингов

Тунис объявил о возобновлении туристического сезона

Макрон увидел прогресс в переговорах с Россией по безопасности в Европе и экологии

Пандемия коронавируса

Главный инфекционист США констатировал серьезную проблему с коронавирусом в стране

Главный инфекционист США констатировал серьезную проблему с коронавирусом в стране
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');