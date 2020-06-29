Лукашенко опечалил откат в идеологической работе в вузах по сравнению с СССР

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко акцентировал внимание педагогического состава вузов на важности государственной идеологии в образовательном процессе.

"Важно учить студентов мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы, самообразовываться. Но не теряя связи с государственной идеологией. И не надо бояться этого слова", - сказал Лукашенко, выступая в понедельник перед педагогами. Слова президента привело госагентство БелТА.

"Покажите мне хоть одну сильную и самодостаточную страну в мире, которая не придает этой теме (госидеологии - ИФ) большое значение", - отметил он.

Лукашенко констатировал, что, "к сожалению, по сравнению с советским периодом произошел откат назад в работе с молодежью". "Каждый университет, институт, факультет должен иметь набор таких механизмов работы. И альтернатива виртуальной жизни должна быть интересной", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко опасается, что белорусская молодежь может попасть под влияние зарубежных идеологов. "Вы знаете, что происходит с молодежью, которая остается один на один с информационным пространством. Я прямо говорю: там ею уже занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники", - сказал он.

По мнению президента, "то, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, это вопрос не только к родителям, но и ко всем нам, всей системе нашего образования".

"Не будем заниматься своими детьми мы - ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Белоруссии, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную", - отметил Лукашенко.