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Лукашенко объяснил удорожание жилья в Минске приездом москвичей

Лукашенко объяснил удорожание жилья в Минске приездом москвичей
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что россияне "ринулись" скупать недвижимость в Минске, поэтому квартиры в белорусской столице дорожают.

По мнению главы государства, которого цитирует агентство БелТА, "за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь - это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям".

"Почему у нас дорогие квартиры в Минске... Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры", - заявил Лукашенко.

По его словам, "мы очень много жилья строим для очередников". "Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное - элитное жилье... Пожалуйста, пусть приезжают москвичи", - разрешил президент.

Также президент заявил, что ориентирует белорусов на приобретение и развитие своих загородных участков. "Я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли", - сказал он.

Белоруссия Александр Лукашенко Минск Москва

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