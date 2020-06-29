Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:34Заразились
на 29.06В России 641 156+6 719В мире 10 145 791+166 256

Казахстан ужесточит меры карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в течение двух дней внести предложение о введении жесткого карантина в стране, сообщила пресс-служба главы государства.

"С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года", - сказал Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции в понедельник.

Кроме того, казахстанский президент поручил правительству и главам регионов увеличить число инфекционных коек и снять дефицит лекарств в стране. "Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии", - сказал Токаев.

"Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами", - продолжил президент.

Токаев также призвал правительство "наряду с принятием экстренных мер начать подготовку к длительной пандемии коронавируса". "В этой связи поручено разработать национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу", - отметил политический лидер.

"Да, это опасное заболевание, для лечения которого еще нет вакцины. Но при этом не стоит поддаваться панике и, тем более, допускать противоправные действия, оскорблять врачей и нарушать санитарный режим. Больные не должны впадать в тревогу и пессимизм. Наряду с лечением, хорошее физическое и духовное состояние человека способствуют его быстрому исцелению. Прошу придерживаться рекомендаций и требований министерства здравоохранения и санитарных врачей. Все наши усилия направлены на сохранение главного богатства нашей страны - жизни и здоровья граждан Республики Казахстан", - подчеркнул президент.

По последним данным, в стране зарегистрированы 21 327 подтвержденных случаев заражения COVID-19, выявлены 16 639 бессимптомных носителей, скончались 183 человека с коронавирусом.

Хроника 09 января – 29 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Коронавирус

Новости

Рейтинг Зеленского снизился за месяц с 47% до 38%

Рейтинг Зеленского снизился за месяц с 47% до 38%

Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и обратились в Интерпол

Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и обратились в Интерпол

В деле о педофилии в Германии появилось более 30 тысяч подозреваемых

В деле о педофилии в Германии появилось более 30 тысяч подозреваемых
Пандемия коронавируса

В Китае одобрили использование экспериментальной вакцины против COVID-19 для военных

В Китае одобрили использование экспериментальной вакцины против COVID-19 для военных

Филарет потребовал от патриарха Варфоломея еще один томос

Крупные рекламодатели объявили бойкот Facebook

Крупные рекламодатели объявили бойкот Facebook

Трамп заявил, что разведка не нашла доказательств участия России в атаках на военных США

В Карачи террористы напали на Фондовую биржу Пакистана

В Карачи террористы напали на Фондовую биржу Пакистана

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');