Казахстан ужесточит меры карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в течение двух дней внести предложение о введении жесткого карантина в стране, сообщила пресс-служба главы государства.

"С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года", - сказал Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции в понедельник.

Кроме того, казахстанский президент поручил правительству и главам регионов увеличить число инфекционных коек и снять дефицит лекарств в стране. "Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии", - сказал Токаев.

"Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами", - продолжил президент.

Токаев также призвал правительство "наряду с принятием экстренных мер начать подготовку к длительной пандемии коронавируса". "В этой связи поручено разработать национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу", - отметил политический лидер.

"Да, это опасное заболевание, для лечения которого еще нет вакцины. Но при этом не стоит поддаваться панике и, тем более, допускать противоправные действия, оскорблять врачей и нарушать санитарный режим. Больные не должны впадать в тревогу и пессимизм. Наряду с лечением, хорошее физическое и духовное состояние человека способствуют его быстрому исцелению. Прошу придерживаться рекомендаций и требований министерства здравоохранения и санитарных врачей. Все наши усилия направлены на сохранение главного богатства нашей страны - жизни и здоровья граждан Республики Казахстан", - подчеркнул президент.

По последним данным, в стране зарегистрированы 21 327 подтвержденных случаев заражения COVID-19, выявлены 16 639 бессимптомных носителей, скончались 183 человека с коронавирусом.