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Безработица в Японии в мае достигла трехлетнего максимума

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Японии в мае безработица увеличилась до 2,9% по сравнению с 2,6% месяцем ранее, сообщило Министерство внутренних дел и связи. Это максимальный уровень за три года - с мая 2017 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 2,8%, сообщает Trading Economics. Для сравнения, в мае 2019 года уровень безработицы составлял 2,4%.

Количество безработных в мае подскочило на 10,7% относительно апреля и составило 1,97 млн человек.

Безработица в стране растет третий месяц подряд из-за последствий пандемии коронавируса для экономики.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в мае приходилось 120 открытых вакансий против 132 месяцем ранее, сообщило министерство здравоохранения и труда. Это сильнейшее падение показателя с 1974 года, пишет Asia Times.

В 2018 году значение этого индикатора находилось на максимуме за полвека и составляло 161 вакансия, а нынешний уровень является минимальным почти за пять лет, отмечает Nikkei.

Объем промышленного производства в Японии в мае рухнул на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные. Относительно мая прошлого года показатель упал на 25,9%.

Аналитики прогнозировали в среднем снижение на 5,6% в помесячном выражении и на 11,3% за год.

Число домов, строительство которых было начато в стране в мае, упало на 12,3% относительно того же месяца 2019 года. Снижение было зафиксировано по итогам одиннадцатого месяца подряд.

Тем не менее, эксперты предполагали более сильный спад - на 15,9%. В апреле показатель рухнул на 12,9%.

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