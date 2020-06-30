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МИД обвинил США в подготовке к возможному возобновлению ядерных испытаний

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил о серьезном ухудшении ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и обвинил США в подготовке к возможному возобновлению этих испытаний.

"Сегодня мы вынуждены констатировать серьезное ухудшение ситуации вокруг ДВЗЯИ. Спустя четверть века после открытия Договора для подписания он так и не вступил в силу. Причина тому – отсутствие подписи и/или ратификации ДВЗЯИ остающимися восьмью странами, от которых зависит его вступление в силу", - говорится в заявлении МИД РФ в связи с 20-летием со дня ратификации Россией договора.

В заявлении подчеркивается , что "наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ, и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний".

Отмечается, что "режим нераспространения и контроля над вооружениями сталкивается с серьезнейшими вызовами". "Необходимо сделать все возможное для преодоления негативных тенденций. Россия призывает упомянутые восемь государств и, прежде всего, США пересмотреть свою позицию и "дать зеленый свет" превращению этого важнейшего с точки зрения глобальной безопасности Договора в полноценно действующий международно-правовой инструмент", - подчеркивается в заявлении.

МИД РФ США

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