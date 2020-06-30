Россия не вошла в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС с 1 июля

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия не числится в опубликованном во вторник первом списке стран, для которых с 1 июля открываются границы с Евросоюзом после снятия ряда ограничений, вводившихся в связи с пандемией COVID-19.

В объявленный список вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония.

Участие в разрешительном списке Китая обусловлено взаимностью допуска в эту страну граждан ЕС. Будет разрешен въезд в Евросоюз также путешественникам из Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.

В распространенном в Брюсселе официальном коммюнике Совета ЕС со списком стран, граждане которых допускаются к посещению Евросоюза, сообщается, что эта "рекомендация совета не является юридически обязательным документом".

"Органы власти государств-членов (ЕС - ИФ) остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации. Они могут только постепенно, при полной прозрачности снимать ограничения на поездки в перечисленные страны", - сказано в документе.

"Государство-член не должно принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в список, до того, как это будет принято скоординированным образом (на уровне ЕС - ИФ)", - сообщают в Брюсселе.

Третьи страны

Этот список третьих стран должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом ЕС, в зависимости от обстоятельств, после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС после общей оценки, основанной на согласованных критериях.

Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации. Если ситуация в указанной третьей стране быстро ухудшается, следует принять оперативное решение, объясняют в Совете ЕС.

В рекомендации объясняется, что критерии определения третьих стран, для которых можно снимать действующие ограничения на поездки, включают, в частности, "эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания (распространения коронавируса - ИФ), в том числе физическое дистанцирование, а также экономические и социальные оценки".

Критерии для попадания в список третьих стран

Что касается эпидемиологической ситуации, включаемые в список третьи страны должны, в частности, соответствовать следующим требованиям:

- число новых случаев заражения COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. жителей должно быть близким к среднему показателю по ЕС или ниже его (по данным на 15 июня 2020 года);

- должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями;

- общая реакция на COVID-19 должна предусматривать, в том числе, такие аспекты, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, изоляция, лечение и отчетность, а также достоверность информации и, при необходимости, общий средний балл по International Health Regulations (IHR, международное соглашение в области санитарно-эпидемиологической безопасности).

"Взаимность (разрешения на поездки - ИФ) также должна приниматься во внимание регулярно и в каждом конкретном случае", - отмечается в принятой рекомендации.

Совет ЕС также решил, что в тех странах, где продолжают действовать ограничения на поездки, следующие категории людей должны быть освобождены от ограничений: граждане ЕС и члены их семей, долгосрочные резиденты в ЕС и члены их семей; путешественники, выполняющие важную функцию или имеющие серьезную необходимость для поездки.

Рекомендация распространяется на страны, ассоциированные с Шенгенским пространством - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.