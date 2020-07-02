Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Решение Евросоюза не включать Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, может быть пересмотрено с учетом эпидемиологических показателей 15 июля, сообщил "Интерфаксу" источник в МИД РФ.

"Насколько мы понимаем, соответствующее решение ЕС пересматривает каждые две недели, соответственно, исходим из того, что 15 июля решение (относительно России - ИФ) может быть пересмотрено", - сказал дипломат.

Собеседник агентства подчеркнул, что никакой политической составляющей в этом решении нет, оно принимается "исключительно на основе эпидемиологических показателей".

Накануне статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил "Интерфаксу", что Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, при следующем рассмотрении этого вопроса.

Он отметил, что судить об объективности этого решения сложно, так как в список ЕС не включена не только Россия, но и ряд других стран, в том числе США и Бразилия.

С 1 июля въезд в ЕС разрешен гражданам Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Новая Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи, Японии. Участие в разрешительном списке Китая обусловлено взаимностью допуска в эту страну граждан ЕС. Будет разрешен въезд в Евросоюз также путешественникам из Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.