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Ставка НДС в Саудовской Аравии увеличена с 5 до 15%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Саудовской Аравии со среды увеличилась ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 5 до 15%, сообщают местные СМИ.

Повышение произошло на основании королевского указа от 11 мая 2020 о внесении изменений в закон о системе взимания НДС. Действие указа распространяется на все товары и услуги на коммерческом рынке КСА.

Вследствие изменения ставки НДС государственная саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco объявила о повышение со среды внутренних цен на бензин. С 1 июня стоимость одного литра автомобильного топлива АИ-91 составляет 0,98 саудовских рияла (1SAR/0,27USD), цена АИ-95 - 1,18 рияла за литр.

В прошлом месяце Saudi Aramco объявила о повышении более чем на 30% внутренних цен на бензин с 11 июня.

До этого, начиная с марта цены на моторное топливо в условиях пандемии ежемесячно снижались.

Согласно решению государственной компании, в июне стоимость литра бензина АИ-91 увеличивалась по сравнению с маем на 34,3% с 0,67 саудовских рияла до 0,9 SAR.

Цена автомобильного топлива с октановым числом 95 выросла на 31,7% с 0,82 SAR до 1,08 SAR за литр.

Цены на бензин в королевстве регулируются государством и имеют привязку к мировым ценам на нефть. До начала эпидемии COVID-19 они пересматривались раз в квартал.

Экономика Саудовской Аравии, согласно официальным данным, в первом квартале снизилась на 1% относительно аналогичного периода прошлого года.

Таким образом, ВВП страны падал третий квартал подряд, причем в январе-марте темпы сокращения стали максимальными за два года.

В том числе объем ВВП в сфере добычи нефти и газа в первом квартале рухнул на 4,6% из-за падения нефтяных цен на мировых рынках в связи с переизбытком предложения и уменьшением спроса на фоне пандемии COVID-19.

Между тем ненефтяной сектор продемонстрировал подъем на 1,6%. В том числе в сфере розничной и оптовой торговли, ресторанов и гостиниц был зафиксирован рост на 4,8%, в горнодобывающей промышленности - на 4,6%.

В четвертом квартале 2019 года саудовский ВВП снизился на 0,3%, в третьем квартале - на 0,5%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики страны на 6,8% по итогам 2020 года.

Саудовская Аравия

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