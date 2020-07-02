В палате представителей одобрили поправку о переименовании военных баз США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Комитет по вооруженным делам палаты представителей конгресса США одобрил поправку к ежегодному законопроекту об оборонной политике. В соответствии с поправкой Пентагону будет направлено требование об удалении имен героев-конфедератов из названий военных баз США и других военных объектов, сообщает газета The Hill.

Поправка, внесенная демократом от штата Мэриленд Энтони Брауном и республиканцем от Небраски Доном Бэконом, была поддержана 33 голосами, "против" высказались 23 конгрессмена.

В соответствии с этой поправкой названия будет необходимо изменить в течение года.

"Большинство американцев поддерживают это, большинство членов конгресса поддерживают это, и большинство высшего руководства, как гражданского, так и военного в министерстве обороны и армейских подразделениях рассчитывают на такое изменение", - сказал Браун.

"Мы боремся с болезненным прошлым страны и должны осознавать, что причина возникновения Конфедерации (Конфедеративных штатов Америки 1861-1865 гг.) кроется в рабстве и притеснении. Ярко выраженные моменты расового насилия и расизма лишь подчеркивают незамедлительную необходимость изменений", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь обещал наложить вето на законопроект оборонной политики, если в него будет включено требование о переименовании военных баз.

"Я введу вето на проект, если поправка, которая приведет к переименованию Форт-Брэгга, Форт-Ли и других баз, будет включена в проект", - написал Трамп.

Обсуждение о возможности отказа от символов и имен конфедератов приобрело новую силу на фоне волны протестов, возникших после того, как от силового воздействия полицейского в Миннеаполисе (штат Миннесота) скончался афроамериканец Джордж Флойд.

В настоящий момент 10 военных объектов США названы в честь генералов и военачальников армии Конфедерации времен Гражданской войны в США.