Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

В палате представителей одобрили поправку о переименовании военных баз США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Комитет по вооруженным делам палаты представителей конгресса США одобрил поправку к ежегодному законопроекту об оборонной политике. В соответствии с поправкой Пентагону будет направлено требование об удалении имен героев-конфедератов из названий военных баз США и других военных объектов, сообщает газета The Hill.

Поправка, внесенная демократом от штата Мэриленд Энтони Брауном и республиканцем от Небраски Доном Бэконом, была поддержана 33 голосами, "против" высказались 23 конгрессмена.

В соответствии с этой поправкой названия будет необходимо изменить в течение года.

"Большинство американцев поддерживают это, большинство членов конгресса поддерживают это, и большинство высшего руководства, как гражданского, так и военного в министерстве обороны и армейских подразделениях рассчитывают на такое изменение", - сказал Браун.

В миреТрамп выступил против переименования военных баз, названных в честь конфедератовЧитать подробнее

"Мы боремся с болезненным прошлым страны и должны осознавать, что причина возникновения Конфедерации (Конфедеративных штатов Америки 1861-1865 гг.) кроется в рабстве и притеснении. Ярко выраженные моменты расового насилия и расизма лишь подчеркивают незамедлительную необходимость изменений", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь обещал наложить вето на законопроект оборонной политики, если в него будет включено требование о переименовании военных баз.

"Я введу вето на проект, если поправка, которая приведет к переименованию Форт-Брэгга, Форт-Ли и других баз, будет включена в проект", - написал Трамп.

Обсуждение о возможности отказа от символов и имен конфедератов приобрело новую силу на фоне волны протестов, возникших после того, как от силового воздействия полицейского в Миннеаполисе (штат Миннесота) скончался афроамериканец Джордж Флойд.

В настоящий момент 10 военных объектов США названы в честь генералов и военачальников армии Конфедерации времен Гражданской войны в США.

США

Новости
Пандемия коронавируса

В Казахстане с 5 июля введут новый карантин по коронавирусу

В Казахстане с 5 июля введут новый карантин по коронавирусу

NYT назвала посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ

NYT назвала посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ

Большинство проголосовавших в Нью-Йорке россиян высказались против поправок

Пелоси призвала к немедленному введению санкций против России

Что произошло за день: среда, 1 июля

Путин назвал целью санкций в отношении Сирии "экономическое удушение" страны

Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

СМИ узнали о переброске силами Хафтара баллистических ракет в Сирт

В Белоруссии заявили об идее Москвы передать полномочия Минска на наднациональный уровень

В Белоруссии заявили об идее Москвы передать полномочия Минска на наднациональный уровень
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');