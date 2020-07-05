Трамп пообещал победить левых радикалов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - США одержат победу над левыми радикалами, которые сносят статуи и памятники историческим личностям, заверил президент Дональд Трамп.

"Мы сейчас находимся в процессе разгрома радикальных левых, марксистов, анархистов, агитаторов, мародеров и людей, которые во многих случаях совершенно не понимают, что они делают", - сказал он, выступая по случаю Дня независимости Соединенных Штатов.

Президент приветствовал "американских героев", которые " победили нацистов, свергли фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности".

Он также вновь обвинил Китай в распространении коронавируса в мире, подчеркнув, что Пекин "непременно должен быть привлечен к ответственности".