Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 04.07В России 667 883+0В мире 11 074 878+205 139

Трамп пообещал победить левых радикалов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - США одержат победу над левыми радикалами, которые сносят статуи и памятники историческим личностям, заверил президент Дональд Трамп.

"Мы сейчас находимся в процессе разгрома радикальных левых, марксистов, анархистов, агитаторов, мародеров и людей, которые во многих случаях совершенно не понимают, что они делают", - сказал он, выступая по случаю Дня независимости Соединенных Штатов.

Президент приветствовал "американских героев", которые " победили нацистов, свергли фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности".

Он также вновь обвинил Китай в распространении коронавируса в мире, подчеркнув, что Пекин "непременно должен быть привлечен к ответственности".

США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Индиец заказал золотую маску для защиты от вирусов

Россиянин, просивший убежище, застрелен в Австрии

Во Флориде зарегистрированы 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Во Флориде зарегистрированы 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Министр обороны Турции заявил о законности присутствия турецких военных в Ливии

Эксперт сообщил о сложной ситуации с коронавирусом в 15 штатах США

Жесткие карантинные меры ввели в одном из районов Каталонии из-за COVID-19

Трамп заявил о симптомах "левацкой революции" в США

Трамп заявил о симптомах "левацкой революции" в США

Юг Японии затопило из-за проливных дождей

Юг Японии затопило из-за проливных дождей

Что случилось этой ночью: суббота, 4 июля

Разведка США попыталась оправдать бездействие Трампа в ситуации с РФ и талибами

Разведка США попыталась оправдать бездействие Трампа в ситуации с РФ и талибами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');