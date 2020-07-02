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В Узбекистане задержали 11 подозреваемых в причастности к устроителям взрыва в Петербурге

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Узбекистана задержали 11 человек по подозрению в принадлежности к террористической группировке "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ и в Узбекистане), стоявшей за взрывом в метро в Санкт-Петербурге весной 2017 года.

Взрыв в метро Петербурга

В пресс-службе МВД республики заявили, что задержанные попали под влияние боевиков, действующих в настоящее время в рядах этой террористической организации в Сирии, и планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористов.

Группа из 25 человек, причастных к "Катиба Таухид валь-Джихад", была задержана 24 июня в Ташкенте и Ташкентской области.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек (в том числе террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

Узбекистан Петербург

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