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США обеспокоены сообщениями о попытках властей РФ манипулировать результатами голосования

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон тревожат сообщения о том, что власти России оказывали влияние на ход прошедшего накануне голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщила пресс-секретарь госдепартамента США Морган Ортагус.

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"Мы беспокоимся в связи с сообщениями о попытках российского правительства манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам, в том числе в связи с сообщениями о принуждении избирателей, о давлении на противников поправок и об ограничениях против независимых наблюдателей на голосовании", - приводят западные СМИ ее слова.

Утром 2 июля Центризбирком РФ обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. По данным ЦИК, "за" проголосовали 77,92% избирателей, "против" - 21,27%.

Также в четверг в Центризбиркоме сообщили "Интерфаксу", что за поправки в Конституцию проголосовали более 57 млн граждан страны - это 52,95% от всех имеющих право голоса россиян.

США Россия

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