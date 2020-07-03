ВОЗ призвала страны "проснуться" и продолжить борьбу с пандемией COVID-19

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу вновь призвали страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжать принимать меры для сдерживания распространения COVID-19, передают западные СМИ.

"Людям нужно проснуться. Цифры не лгут. Реальная ситуация (в разных странах - ИФ) не лжет", - сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Многие страны уже отказались от карантинных мер, веденных в борьбе с эпидемией коронавируса. Так, в субботу с 6:00 утра по британскому времени в Англии пабы и рестораны смогут начать принимать посетителей. Также на выходных в Соединенном Королевстве заработают парикмахерские, кинотеатры и религиозные объекты.

Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.

Между тем коронавирус продолжает стремительно распространяться в США. Если еще две недели назад в США сообщалось о 22 тыс. случаев за день в среднем, то в последнее время число новых инфицированных превышает ежедневно 40 тыс., отмечают западные СМИ.

Накануне было опубликовано исследование, проведенное экспертами из группы по геномике COVID-19 из Шеффилда (Англия), в котором утверждается, что новый штамм коронавируса "стал наиболее распространенной формой в глобальной пандемии".

При этом исследователи подчеркнули, что нет свидетельств того, что преобладающий штамм - G614 - вызывает более тяжелые последствия заражения, чем изначальный штамм коронавируса.