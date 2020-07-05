Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 04.07В России 667 883+0В мире 11 267 309+192 431

Число жертв коронавируса в мире превысило 530 тысяч

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени воскресенья достигло 530 137 человек, увеличившись за сутки на 5 460, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 8:00 пятницы этот показатель составлял 3 379.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 воскресенье насчитывалось 11 240 943 инфицированных 11 049 505 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 191 053 против 206 890 сутками ранее, излечились шесть миллионов человек.

Более миллиона заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 8:00 по московскому времени в воскресенье выявлено 2 839 436 заболевших, скончались 129 676, излечились 894 тысячи.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 577 004, умерли 64 265, вылечены 990 тысяч.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на один миллион жителей планеты составил 68,5. В США на один миллион населения скончались 400 человек, в Бразилии – 303.

коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 июля

Трамп пообещал победить левых радикалов

Трамп пообещал победить левых радикалов

Индиец заказал золотую маску для защиты от вирусов

Россиянин, просивший убежища, застрелен в Австрии

Россиянин, просивший убежища, застрелен в Австрии

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Во Флориде зарегистрированы 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Во Флориде зарегистрированы 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Министр обороны Турции заявил о законности присутствия турецких военных в Ливии

Эксперт сообщил о сложной ситуации с коронавирусом в 15 штатах США

Жесткие карантинные меры ввели в одном из районов Каталонии из-за COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');