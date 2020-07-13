Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Полет на Марс через Венеру, новый вид жуков-скрытноедов и как спастись из небоскреба

Фото: Reuters

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Коллективу ученых из США удалось собрать 128-кубитный чип на фотонной интегральной схеме. Чип состоит из 16 восьмиканальных алмазных модулей. Это наиболее крупное на сегодняшний день устройство такого типа. Авторы экспериментально показали, что перспективно увеличивать число кубитов с помощью модульного подхода к созданию квантовых чипов. Такая методика даст возможность подбирать и комбинировать в одной системе различные материалы.

- Физики провели расчеты и выяснили, что снизить стоимость марсианских полетов позволит гравитационный маневр у Венеры. Несмотря на то, что сам полет через Венеру продлится дольше — но все равно меньше года — он позволит сократить общее время марсианских миссий и расход топлива. Такой маневр позволит также изучить "две планеты по цене одной". Но есть и минус – космонавты подвергнутся более сильному воздействию радиации, чем при обычном полете на Марс.

- Команда из российского и украинского биологов описала новый вид жуков-скрытноедов из позднего эоцена. Небольшой жук был заключен в ровенском янтаре, его нашли в пойме реки Веселуха. Образец оказался очень качественным и достаточно прозрачным. Находка позволила реконструировать эволюционную историю рода Telmatophilus. Отнести жука к новому виду этого рода позволили относительно длинные усики и строение лапок.

- Ученые встретили в Черном море дельфина-альбиноса. Особь необычной окраски относится к афалинам (Tursiops truncatus) — виду, который становится в Черном море все более редким. За все время экспедиции команда зафиксировала лишь две большие группы афалин. Другие морские млекопитающие — морские свиньи (Phocoena phocoena) и дельфины-белобочки (Delphinus delphis) — оказались более многочисленными. В Черном и Азовском морях обитают эти три вида китообразных. Афалины являются хорошими индикаторами здоровья морских экосистем, но они стали редким видом из-за человеческой деятельности.

- Несмотря на достижения науки, невозможно предсказать, как новый лекарственный препарат подействует на организм человека, опираясь только на данные экспериментов на животных. Сегодня кажется, что проверять лекарства на людях-добровольцах, соблюдая правила, естественно и разумно. В партнерском материале сайт N+1 рассказал, как разрабатывают дизайны клинических исследований, какими они бывают и какие этические принципы соблюдаются при тестировании лекарств на добровольцах.

- После 11 сентября специалисты задумались о нестандартных способах эвакуации из горящих высотных зданий. Один из них — прыжок со специальным парашютом. В партнерском материале N+1 рассказали, что это такое и как их тестируют на безопасность.