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Лукашенко отказался от голосов избирателей, связанных с коррупцией

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет о продолжении борьбы с коррупцией и не хочет, чтобы причастные к этому лица голосовали за него на грядущих президентских выборах.

"У нас не надо платить мзду для того, чтобы к кому-то в кабинет зайти. Если кто-то хочет иначе - я не ваш президент. И вы не голосуйте за меня", - заявил Лукашенко, которого цитирует президентская пресс-служба.

Он считает, что возбуждение антикоррупционных уголовных дел "у многих вызвало недовольство". "Я ведь не витаю в облаках, понимаю, что происходит в стране. И понимаю, что у многих вызвало недовольство то, что на нары за последние 3-5 лет пришлось отправить немало минчан. Но поверьте, на этих людях клейма ставить негде", - обратился Лукашенко к активу Минска.

В качестве примера президент привел "школьные поборы". "Слушайте, как можно терпеть, когда обворовывают в школах и детских садах детей, когда занимаются поборами, собирают какие-то деньги для себя?" - отметил глава государства.

По его словам, "за рубежом оценили усилия Беларуси в борьбе с коррупцией и ее низкий уровень в сравнении с другими странами".

"Коррупция - это ржавчина, которая разъедает не только экономику, но и общество, весь уклад, в котором мы живем, и который создали. Это унижение человека. И я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину", - подчеркнул президент.

Также Лукашенко вновь заявил, что в Белоруссии чиновники не смогут "в ходе каких-то реформ прибрать к рукам часть государственной собственности". "В стране не допустили бездумной приватизации производственных гигантов, и государственный контроль над этими предприятиями сохранится и впредь", - сказал он.

Александр Лукашенко Белоруссия

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