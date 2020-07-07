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Лукашенко посетовал на "избалованность новоявленных нуворишей"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал бизнесменов думать о людях, которые работают в их компаниях, чтобы "не было больно"

"Мы слишком разбаловали наших новоявленных нуворишей, наших богатеньких. Многие из них забыли, что им надо производством заниматься и бизнесом, а не другими вещами. Я это заметил", - сказал Лукашенко, выступая перед активом Минска во вторник.

"Чтобы не было больно, вы начинайте поворачивать свои головы в сторону тех, кто вам приносит блага - к людям, которые работают в ваших фирмах и компаниях", - заявил Лукашенко.

Слова президента были приведены в эфире телеканала ОНТ в тот же день.

Лукашенко также обратил внимание на тот факт, что во время пандемии коронавируса в Белоруссии не было карантина, и гостиницы, рестораны и другие объекты продолжали работать. В то же время, по словам президента, представители бизнеса постоянно ожидали поддержки от государства в связи с пандемией и ухудшением условий работы. "Ждали, что мы заберем у учителей, врачей и военных из бюджета и отдадим им", - отметил он.

Президент признался, что специально сдерживал данный процесс, и надеется на адекватное отношение бизнесменов к своим рабочим.

Также он выразил уверенность в верной позиции государства относительно сохранения контроля над предприятиями. Лукашенко признался, что в перспективе намерен его усилить.

Белоруссия Александр Лукашенко

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