Россия предложит собственный проект резолюции СБ ООН по доставке помощи Сирии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия представит свой проект резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии на полгода, ограничив при этом количество действующих контрольно-пропускных пунктов одним - "Баб Аль-Хава", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Исходя из этих соображений, мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним - КПП "Баб Аль-Хава"", - сказал он.

"В связи с тем, что размер подконтрольной террористам территории Идлиба сократился на 30 %, уверены, что этого КПП будет достаточно для того, чтобы удовлетворить все гумпотребности проживающих на этой территории людей. Через КПП "Баб Аль-Салам" осуществлялось лишь 14 % от общего объема трансграничных гуманитарных поставок в Идлиб", - пояснил Небензя

Небензя подчеркнул, что Россия проголосовала "против" проекта резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гумпомощи Сирии, представленного делегациями Бельгии и Германии, так как "пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции Генассамблеи ООН 46/182".

"Механизм задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране", - напомнил российский постпред, добавив, что за последние шесть лет ситуация "на земле" в Сирии существенно изменилась, значительно сократилась неподконтрольная правительству САР территория.

Он призвал все заинтересованные стороны, включая правительство Сирии и гуманитарные механизмы ООН, "содействовать процессу доставки гуманитарных грузов во все районы Сирии путем наращивания потенциала и эффективности гумпоставок через линии соприкосновения".

Небензя также попросил партнеров по Совету и другие государства-члены ООН не политизировать гуманитарное досье и вместо этого поддержать российский проект резолюции, "благодаря которому продолжится оказание гуманитарной помощи населению Идлиба".

Ранее источник в штаб-квартире ООН сообщил "Интерфаксу", что Россия и Китай наложили вето на предложенный Бельгией и Германией проект резолюции СБ ООН по продлению на год трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава". "За" проект проголосовали 13 стран, Китай и Россия выступили "против".

Решение о начале трансграничных операций по доставке гумпомощи Сирии было принято резолюцией СБ ООН 2165 в июле 2014 года из-за активизации боевых действий. Совет ежегодно продлевал механизм без внесения изменений. Однако в 2019 году Россия стала настаивать на пересмотре текста в связи с изменившейся ситуацией "на земле" в Сирии. По мнению российской стороны, сирийские власти взяли под контроль территории, которые ранее удерживались террористами, и в состоянии доставлять туда гумпомощь.

В январе 2020 года СБ ООН принял компромиссный вариант резолюции, который предусматривает, что в рамках механизма трансграничной помощи продолжат работать только два из четырех КПП - на границе с Турцией ("Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава"). За полтора месяца до окончания срока действия резолюции, который истекает 10 июля 2020 года, дискуссия России и Запада вновь обострилась, так как западные члены СБ ООН остались недовольны компромиссом, обвинив Россию в политизации гуманитарной темы.

Бельгия и Германия предложили продлить действие резолюции 2165 СБ ООН от 2014 года на 12 месяцев до 10 июля 2021 года, исключив при этом КПП на границе Сирии с Ираком "Эль-Ярубия" и погранпереход из Иордании "Аль-Рамата".

В проекте резолюции отмечалось, что более 11 млн человек в Сирии нуждаются в гуманитарной помощи.