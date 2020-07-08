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Литва запретила трансляцию пяти каналов RT

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) запретила трансляцию в стране пяти каналов российского RT из-за его связи с Дмитрием Киселевым, находящимся под санкциями Европейского союза. Об этом BNS сообщил глава комиссии Мантас Мартишюс.

Решение будет опубликовано и вступит в силу 9 июля. Оно принято с учетом информации МИД Литвы, отметил Мартишюс. В комиссии ждут, что оно будет обжаловано.

По его словам, поскольку решение прекратить трансляцию принято по причине санкций в отношении Киселева, а не по причине нарушений со стороны телеканала, представители RT не участвовали в заседании.

"Программы останавливаются не по причине нарушений, а потому, что в список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселев - он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас - и в Литве", - добавил Мартишюс.

По данным ЛКТРВ, в Литве показывают пять каналов группы RT: сам RT, его версию RT HD, также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Их ретранслируют операторы кабельного и прочего телевидения Balticum, Consilium Optimum и Penki kontinentai, а также интернет-телевидение megogo.net.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии на прошлой неделе запретил трансляцию в республике семи каналов - RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV, поскольку они находятся под фактическим контролем и управлением Киселева.

RT Литва Латвия Дмитрий Киселев Евросоюз

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