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Помпео обвинил Москву и Пекин в злоупотреблении правом вето по гумпоставкам в Сирии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия и Китай злоупотребляют правом вето в СБ ООН ради сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом, в силу чего необходимо увеличить плату за их действия, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"За последние несколько месяцев Россия и КНР неоднократно злоупотребляли правом вето в Совете (Безопасности ООН), чтобы поддержать стратегию режима Асада, которая заключается в лишении продовольствия собственного народа", - сказал Помпео на брифинге в госдепе.

Он подчеркнул, что Россия и Китай "верят в то, что за их действия нет платы".

"Они верят, что их партнерство с режимом Асада влечет политическую и экономическую выгоду, которая перевесит любую цену совести или морального долга. Наша работа заключается в том, чтобы увеличить эту плату, задокументировать влияние этих решений на людей и использовать этот пример, чтобы напомнить миру о том, за что выступают эти два режима", - добавил госсекретарь.

Глава госдепа еще раз отметил, что "действия режима Асада, России и Китая" препятствуют жизненно необходимым поставкам лекарств и продовольствия в Сирию и "ухудшили и без того ужасную ситуацию в регионе".

Ранее в среду сообщалось, что Россия и Китай наложили вето на предложенный Бельгией и Германией проект резолюции СБ ООН по продлению трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава".

По словам источника "Интерфакса" в штаб-квартире ООН, "за" проект проголосовали 13 стран, Китай и Россия выступили "против".

"Проект резолюции не был принят из-за того, что два постоянных члена Совета проголосовали "против", - отметил собеседник агентства.

Решение о начале трансграничных операций по доставке гумпомощи Сирии было принято резолюцией СБ ООН 2165 в июле 2014 года из-за активизации боевых действий. Совет ежегодно продлевал механизм без внесения изменений. Однако в 2019 году Россия стала настаивать на пересмотре текста в связи с изменившейся ситуацией "на земле" в Сирии. По мнению российской стороны, сирийские власти взяли под контроль территории, которые ранее удерживались террористами, и в состоянии доставлять туда гумпомощь.

В январе 2020 года СБ ООН принял компромиссный вариант резолюции, который предусматривает, что в рамках механизма трансграничной помощи продолжат работать только два из четырех КПП - на границе с Турцией ("Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава"). За полтора месяца до окончания срока действия резолюции, который истекает 10 июля 2020 года, дискуссия России и Запада вновь обострилась, так как западные члены СБ ООН остались недовольны компромиссом, обвинив Россию в политизации гуманитарной темы.

США Китай РФ Сирия ъМайк Помпео

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