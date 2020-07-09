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Лукашенко выразил готовность перераспределить полномочия в новой Конституции Белоруссии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивает свою готовность к перераспределению властных полномочий в новой редакции Конституции.

"Подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий. (...) Надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость", - заявил Лукашенко, выступая в четверг перед представителями госСМИ.

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Президента цитирует госагентство БелТА.

При этом он отметил, что при перераспределении властных полномочий надо "понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых, а во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел".

"Все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было", - добавил Лукашенко.

26 июня Лукашенко заявил, что в стране будет проведен референдум по внесению изменений в Конституцию. При этом президент Белоруссии высказался против возврата к Основному закону образца 1994 года, как это предлагает его потенциальный соперник на выборах, задержанный экс-банкир Виктор Бабарико.

Белоруссия Александр Лукашенко

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